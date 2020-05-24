  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Papa'dan üç ay sonra bir ilk

Vatikan'da Papa Francis, üç ay aradan sonra Hristiyanları kutsadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 23:28:00 -
Papa'dan üç ay sonra bir ilk

Vatikan'da Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile 3 ayın ardından St Peter's Meydanı'nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

Vatikan’da koronavirüs salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter’s Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı.

Boş meydanları kutsuyordu

Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter’s Meydanı’nda toplandı.

Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı. Papa, salgın nedeni ile 3 aydır boş meydanı kutsuyordu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen! ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a fetva verdirip…’
Gündem

İşte İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen! ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a fetva verdirip…’

Yazar Ersoy Dede, ‘İzmir provokasyonunda asıl hedeflenen başka!’ başlıklı yazı kaleme aldı. Dede yazısında, ‘Alnı secdeden kalkmayan Arınç’a..
Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak
Gündem

Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘eşcinsel evlilik’ ile ilgili skandal açıklamaları Milli Görüşçüleri de kızdırdı. An..
Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek
Siyaset

Partilerin bayramlaşma programları belli oldu! AK Parti 3, MHP 4 parti ile görüşmeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans yönetemiyle yapılacak. AK Parti ise HDP, DEVA ve Gelecek Par..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı