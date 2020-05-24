Papa'dan üç ay sonra bir ilk
Vatikan'da Papa Francis, üç ay aradan sonra Hristiyanları kutsadı.
Vatikan'da Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile 3 ayın ardından St Peter's Meydanı'nda toplanan Hristiyanları kutsadı.
Vatikan’da koronavirüs salgını nedeni ile insanların toplu şekilde bir araya gelmesi yasaklanmasının ardından Papa Francis, 3 ay sonra St Peter’s Meydanı’nda toplanan Hristiyanları kutsadı.
Boş meydanları kutsuyordu
Ülkede kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yüzlerce insan St Peter’s Meydanı’nda toplandı.
Vatandaşlar salgın nedeni ile sosyal mesafeye dikkat ederken, 3 ayın ardından Papa Francis, meydana bakan cama çıkarak, meydandakileri kutsadı. Papa, salgın nedeni ile 3 aydır boş meydanı kutsuyordu.