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Dünya Papa'dan skandal LGBT açıklaması!
Dünya

Papa'dan skandal LGBT açıklaması!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin Katolik sapkın LGBT'lileri reddetmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 21:34:00 -
Papa'dan skandal LGBT açıklaması!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin Katolik sapkın eşcinselleri reddetmediğini belirtti.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Cizvit rahip James Martin'e yazılı olarak verdiği röportajda Papa, Katolik LGBT'li sapkınlarla ilgili konuştu.

Papa, Katolik Kilisesi'nin Katolik LGBT'li sapkınları geri çevirmediğini, bunun Kilise içinde "bazı kişilerin tavrı" olduğunu söyledi.

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Yorumlar

deniz HAN

papa sen mi konuştun yoksa böyle mi de dediler yunanistanı ziyaret ettiğin vakit bir papaz sana kinini kusmuştu hatırladın mı liberal papa katolikler bile şaşkın seni izliyorlar liberal bir papa var diye aileyi koruyacağına batıda aile çöktü küresel maymunlar seni parmağında oynatıyor sanırım bu küreselciler aile kavramıı çökerttikten sonra batıda doğuya pisliklerini dünyaya yayarken papa bakıyor SİYONİST AKIL İLE ARAN NASIL PAPA HAZRETLERİ merak ediyoruz topunuzu hizaya getireceğiz KİMİ ???? SİZLERİ NASIL MI ?? BÜYÜK TÜRK AKLI İLE 1480 OTRANTO SEFERİ AKLIMIZDA ÇIKMIYOR YARIM KALDI DA
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