Papa'dan skandal LGBT açıklaması!
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin Katolik sapkın LGBT'lileri reddetmediğini söyledi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin Katolik sapkın eşcinselleri reddetmediğini belirtti.
Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Cizvit rahip James Martin'e yazılı olarak verdiği röportajda Papa, Katolik LGBT'li sapkınlarla ilgili konuştu.
Papa, Katolik Kilisesi'nin Katolik LGBT'li sapkınları geri çevirmediğini, bunun Kilise içinde "bazı kişilerin tavrı" olduğunu söyledi.