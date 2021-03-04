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Dünya Papa'dan kızdıran mesaj! Türkmenleri resmen yok saydı
Dünya

Papa'dan kızdıran mesaj! Türkmenleri resmen yok saydı

Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus Irak’a resmî ziyarette bulanacak. Üç günlük ziyaret, 5 Mart’ta başlayacak. Papa, tarihi ziyaret öncesinde Irak’ın asli unsuru olan Türkmenleri kızdıran bir uygulamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 06:47:00 - 2021-03-04 07:18:34
Papa'dan kızdıran mesaj! Türkmenleri resmen yok saydı

Kürtçe, Arapça ve Süryani dillerinde mesaj yayımlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Türkmenleri ise yok saydı. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehmet Seman, Katolik dünyasının en üst düzey isminin sergilediği tavrı skandal olarak nitelendirdi. Papa'nın Irak ziyaretinde kardeşlik ve barış vurgusu yaptığını hatırlatan ITC Sözcüsü Seman, “Ermenileri, Sueyanileri, Arap ve Kürtleri etnik ve dini anlamda selamlayan Papa Franciscus, Türkmenleri yok saymıştır” dedi.

Papa’nın Irak’ı ziyareti

Papa, 5 Mart'ta başlayacak ziyareti kapsamında ilk olarak Bağdat'a gidecek.

Sonraki durağı Necef ve ardından Ur şehirleri olacak. Papa, Necef’te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Daha sonra Yezidilerle görüşecek olan Papa Franciscus, 7 Mart'ta Erbil'de olacak. Ayrıca Musul ve Karakuş'u da ziyaret edecek.

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