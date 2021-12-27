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Dünya Papa'dan İtalya'nın aile gerçeğine eleştiri: Trajedi!
Dünya

Papa'dan İtalya'nın aile gerçeğine eleştiri: Trajedi!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya’da düşüşe geçen doğum oranlarının ülkenin geleceği için tehdit oluşturduğunu söyleyerek bu durumu “trajedi” olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:53:00 -
Papa'dan İtalya'nın aile gerçeğine eleştiri: Trajedi!

Papa Francis, Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında İtalya’nın doğum oranlarına değindi.

"Tek çocukta kalınması bir trajedi"

Papa, doğum oranlarının İtalya’da son derece düşük seviyelerde olmasının endişe verici olduğunu söyleyerek çok sayıda insanın çocuk sahibi olmak istemediğini ya da tek çocukta kaldıklarını söyleyerek bu durumun İtalya için bir “trajedi” olduğunu vurguladı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede geçen yıl gerçekleşen doğumların 1861’den beri en düşük seviyede olduğuna ve bu rakamın son 12 yıldır giderek düştüğünü açıkladı. Salgının doğum oranlarına etkisinin olduğunu açıklayan Uluslararası İstatistik Ofisi, İtalya’da doğum sayısının geçtiğimiz yıl 15 bin 192 düşüş göstererek 404 bin 892 olduğunu açıkladı. İtalya’da 2020 yılında 746 bin 146 ölüm kaydedildi.

İtalya’da son sayımına göre nüfus 59,3 milyon olarak kayıtlara geçti.

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