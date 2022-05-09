Papa'dan dikkat çeken çıkış: Kapısında havladılar

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'ya röportaj verdi.

Francis, Rusya'nın Ukrayna işgalinin nedeninin "NATO'nun Rusya'nın kapısında havlamasını" olduğunu söyledi.

Papa, Ukrayna'da çatışmayı diğer devletlerin meydana getirdiğini söyledi. Fakat herhangi bir ülkenin adını vermeyen Papa, Ukrayna'daki durumu, "Suriye, Yemen ve Irak gibi uluslararası çıkarların körüklediği diğer çatışmalara" benzetti.

"Ukraynalılara silah tedarik etmek doğru mu?" sorusuna cevap veremeyeceğini belirten Francis, "Kesin olan şu ki bu topraklarda silahlar deneniyor. Savaşlar bunun için yapılıyor: Yaptığımız silahları test etmek için." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le yapacağı toplantıyı, "muğlak" görüleceği gerekçesiyle iptal ettiğini açıklayan Papa, bir telefon görüşmesinde Kirill'i, "Putin'in papaz yardımcısı" haline gelmemesini söyleyerek ikaz ettiğini söyledi.

Savaşın başlamasından yaklaşık üç hafta sonra Rusya'ya mesaj göndererek Putin'le görüşme talebi ilettiğini açıklayan Francis, "Elbette, Kremlin liderinden onay gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık. Putin'in şu anda bu görüşmeyi yapmak istememesinden korksam da halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz." dedi.

Haber7'nin haberine göre; Papa, daha önce gündeme gelen Kiev ziyaretiyle ilgili olarak da, "Şu anda Kiev'e gitmiyorum. Önce Moskova'ya gitmeliyim, önce Putin ile görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka ne yapabilirim? Putin kapıyı açarsa elimden geleni yaparım." ifadelerini kullandı.