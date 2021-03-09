  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf
Gündem

Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak ziyareti sonrası Türk hava sahasını kullandığı esnada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 02:17:00 -
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler
Gündem

İsmail Demir: Onlara ihtiyacımız olduğunu bilsinler

Savunma sanayisinde görev alan kadınlar hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üniversitelerimizin özellikle mühendislik ve..
Turuncudan kırmızıya dönen iller listesi? Hangi il turuncudan kırmızıya döndü?
Korona Virüs

Turuncudan kırmızıya dönen iller listesi? Hangi il turuncudan kırmızıya döndü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Şubat 5 Mart haftasına illerin korona vaka sayılarını gösteren güncel haritası paylaştı. Bakan Kocan’nın açı..
Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde çocuğunun yanında, sokak ortasında eski eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarap'ın vatandaşlar tarafından durdurulduğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay