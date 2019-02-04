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Papa'dan BAE'ye tarihi ziyaret... Coşkuyla karşıladılar!

BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya gelen Papa Francesco, bugün dinler arası diyalog konferansına katılacak.

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:17
Papa'dan BAE'ye tarihi ziyaret... Coşkuyla karşıladılar!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi.  Bu, bir papanın tarihte Arap yarımadasına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Konferansa katılacak

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan’ın davetlisi olan Papa Francesco, bugün dinler arası diyalog konferansına katılacak.

Mısır’daki El Ezher Üniversitesi’nin baş imamı Şeyh Ahmed el Tayyib’in girişimiyle düzenlenen, “İnsani Kardeşlik” temalı etkinlikte bir de konuşma yapacak olan Papa'ya, farklı din mensupları da eşlik edecek.

Stadyumda ayin yapacak

Papa, salı günü de Abu Dabi’nin en büyük stadyumunda, 130 bin civarında Hristiyan’ın katılması beklenen kitlesel bir ayin düzenleyecek. BAE’de, çoğu Filipinler ve Hindistan’dan olmak üzere yaklaşık bir milyon Hristiyan yaşıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:17
  1. Papa Francesco
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. ziyaret
  4. Şeyh Muhammed bin Zayid

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus168 dk önce
    BU MİNİK MİNİK KRALLIKLARIN ARDINDA HAÇLI VAR. BU YÖNETİMLER ASLA GERÇEK MÜSLÜMAN DEĞİL. ( TIPKI FGÜLEN MÜSLÜMANLIĞI GİBİ) MAALESEF KABE NİN ARKASINDA HAÇLI, MESCİD İ AKSA NIN ARKASINDA YAHUDİ VAR.

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