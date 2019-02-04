Papa'dan BAE'ye tarihi ziyaret... Coşkuyla karşıladılar!
BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya gelen Papa Francesco, bugün dinler arası diyalog konferansına katılacak.04 Şubat 2019 Pazartesi 09:17
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi. Bu, bir papanın tarihte Arap yarımadasına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Konferansa katılacak
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el Nahyan’ın davetlisi olan Papa Francesco, bugün dinler arası diyalog konferansına katılacak.
Mısır’daki El Ezher Üniversitesi’nin baş imamı Şeyh Ahmed el Tayyib’in girişimiyle düzenlenen, “İnsani Kardeşlik” temalı etkinlikte bir de konuşma yapacak olan Papa'ya, farklı din mensupları da eşlik edecek.
Stadyumda ayin yapacak
Papa, salı günü de Abu Dabi’nin en büyük stadyumunda, 130 bin civarında Hristiyan’ın katılması beklenen kitlesel bir ayin düzenleyecek. BAE’de, çoğu Filipinler ve Hindistan’dan olmak üzere yaklaşık bir milyon Hristiyan yaşıyor.
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