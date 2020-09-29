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Dünya Papa'dan ABD'ye büyük şok!
Dünya

Papa'dan ABD'ye büyük şok!

Katoliklerin lideri Papa Francis'in, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Vatikan ziyaretinde görüşme yapmayı reddettiği öğrenildi. Papa'nın görüşmeyi reddetmesinin nedeninin, yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ve ABD'nin Vatikan ve Çin ilişkisine verdiği tepki olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:43:00 -
Papa'dan ABD'ye büyük şok!

Yunanistan'a giden ve burada yaptığı ziyaretlerin ardından Vatikan'a geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'den şoke eden bir haber geldi. Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti.

Sebep ABD seçimleri

The Independent'ta yer alan habere göre, Papa görüşmeyi yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan, Çin anlaşmasına verdiği tepkiden dolayı reddetti.

Vatikan ile Çin arasında yapılan anlaşma, Vatikan'a Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı veriyor. 2 yıl önce yapılan anlaşmadan bu yana Çin'de Vatikan'la görüşerek iki piskopos görevlendirildi.

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