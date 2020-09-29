Papa'dan ABD'ye büyük şok!

Yunanistan'a giden ve burada yaptığı ziyaretlerin ardından Vatikan'a geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'den şoke eden bir haber geldi. Papa Francis, Pompeo'nun görüşme talebini reddetti.

Sebep ABD seçimleri

The Independent'ta yer alan habere göre, Papa görüşmeyi yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın Vatikan, Çin anlaşmasına verdiği tepkiden dolayı reddetti.



Vatikan ile Çin arasında yapılan anlaşma, Vatikan'a Çin'deki piskoposların atanmasında söz hakkı veriyor. 2 yıl önce yapılan anlaşmadan bu yana Çin'de Vatikan'la görüşerek iki piskopos görevlendirildi.