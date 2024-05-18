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Gündem Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor
Gündem

Papa Türkiye’deki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’yı böyle sömürüyor! Hristiyan dünyası çıkıp ta bu ne ihtişam demiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-18 19:29:00 -

Papa 3. Peter, som altından yapılan tahtında otururken altışarlı grup halinde Hz. İsa’nın 12 havarisini temsilen 12 rahip tarafından omuzlarda taşınıyor. Beyaz papa kostümü yine altın ibrişimlerle süslenmiş, boynundaki altın haç ta cabası. Bizdeki seküler kesimin aşık olduğu Avrupa’da bir kişi de çıkıp Papa’nın bu görkemli ihtişamını sorgulamıyor.

HABER MERKEZİ

Dini adıyla Eliseo María ve papalık adıyla 3. Peter olarak bilinen Joseph Odermatt, İsviçreli Bağımsız Katolik piskopos ve Palmarian Hıristiyan Kilisesi'nin şu anki papası. Yakın bir tarihte videodaki izlediğiniz görüntüleri verdi.

Avrupa’da hiçbir gazete altın tahtıyla birlikte omuzlarda taşınan Papa Joseph Odermatt’ı eleştiren bir haber yapmadı. Oysa bu görüntülerden haber yapılacak çok malzeme çıkardı. Oturduğu altın tahtın halka olan maliyetini eleştirirlerdi eleştirmediler. En azından Hz. İsa’nın hiçbir zaman altın bir tahtta oturmadığı halde bu papanın neden oturduğu sorgulanırdı. Sorgulanmadı! Hz. İsa havarileri tarafından omuzlarda hiç taşınmadı.

Oysa videoda da görüldüğü gibi Papa 3. Peter eski çağların büyük bir hükümdarı gibi tahtıyla birlikte omuzlarda taşınıyor. Hristiyan dünyasından çıt yok. Bizdeki seküler kesimin âşık olduğu Avrupa’da hiçbir solcunun böylesi görkemli bir ihtişama ses çıkarmaması da son derece düşündürücü.
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