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Dünya Papa Franciscus, Sistani ile görüştü
Dünya

Papa Franciscus, Sistani ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu büyük zorlukları görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:16:00 -
Papa Franciscus, Sistani ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu büyük zorlukları görüştüğü belirtildi.

Irak ziyaretini sürdüren Papa Franciscus, Sistani ile bu sabah Necef'teki evinde bir araya geldi.

Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, çağımızda insanlığın ve ibadet yerlerinin karşılaştığı büyük zorluklar ve bunların üstesinden gelmede Allah'a olan inancın ve yüksek ahlaki değerlere bağlılığın rolü ele alındı.

Görüşmede Sistani, başta işgal altındaki Filistin halkı olmak üzere farklı ülkelerdeki birçok insanın, özellikle savaş, şiddet eylemleri, ekonomik abluka, yerinden edilme, baskı, yoksulluk, dini ve entelektüel zulüm, temel özgürlüklerin bastırılması ve sosyal adaletin yokluğundan dolayı sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Büyük dini ve ruhani liderlerin bu sorunları durdurmada önemli rol oynaması gerektiğini vurgulayan Sistani, ilgili tarafların aklıselime, savaş dilini reddetmeye ve halkların hakları pahasına kendi çıkarlarını genişletmemeye teşvik edilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Ülkedeki Hristiyanların diğer Iraklılar gibi tüm haklara sahip olması ve güven içinde yaşamasını önemsediğini aktaran Sistani, Irak'ı ziyaretinden dolayı Papa'ya teşekkür etti.

Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçti.

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