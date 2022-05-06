  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Papa Francis, tekerlekli sandalyede görüntülendi
Dünya

Papa Francis, tekerlekli sandalyede görüntülendi

85 yaşındaki Papa, dizindeki ağrı nedeniyle yürümekte güçlük çekince çareyi tekerlekli sandalye kullanmakta buldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 02:50:00 -
Papa Francis, tekerlekli sandalyede görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın genel izleyici salonunda bir grup rahibeyle gerçekleştirilen toplantıda konuşma yaptı.

Papa'nın, toplantıya bir görevli tarafından tekerlekli sandalyede getirildiği görüldü.

Papa tekerlekli sandalyede

85 yaşındaki Papa, dizindeki yürüme kabiliyetini kısıtlayan ağrıdan bu yana ilk kez halka açık ortamda tekerlekli sandalye kullandı. Papa ayrıca, sağ dizindeki söz konusu ağrı nedeniyle son bir ayda birçok kez faaliyetlerini iptal etmek veya kısa kesmek zorunda kaldı.

Programında değişiklik beklenmiyor

Reuters'ın haberine göre, Vatikan'dan bir kaynak, Papa'nın programında gelecek birkaç hafta içinde değişikliğin beklenmediğini söyledi.

Yurt dışı gezisine hazırlanan Papa, haziran ayında Lübnan'ı, temmuzda ise Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kanada'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Bağırsak ameliyatı oldu

Papa, en son geçen yıl temmuz ayında geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası tekerlekli sandalyede görüntülenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay