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Aktüel Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
Aktüel

Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 00:26:44 -
Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti

VATİKAN (AA) - Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 1980'li yıllarda bir çocuğu taciz etmekle suçlanan ABD'li Katolik din adamı Michael Mulloy'un istifasını kabul etti.

Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, haziran ayında ABD'nin Minnesota eyaletinin Duluth kenti piskoposluğuna atanan Monsenyör Mulloy, ağustos ayında, 1980'lerin başında reşit olmayan bir kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Monsenyör Mulloy, hakkındaki suçlamaların kendisine bildirilmesinden sonra istifa ederken, Papa Franciscus da bugün Mulloy'un istifasını kabul etti.

66 yaşındaki Mulloy'un normalde 1 Ekim'de görevine başlaması bekleniyordu.

Bu arada, Vatikan'dan yapılan açıklamada da Papa'nın Mulloy'un istifasını kabul ettiği belirtilirken, istifaya herhangi bir gerekçe gösterilmedi.



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