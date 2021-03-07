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Dünya Papa, Barzani ile biraraya geldi!
Dünya

Papa, Barzani ile biraraya geldi!

Irak'a ziyarette bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:36:00 -
Papa, Barzani ile biraraya geldi!

Sabah saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan Papa, IKBY Başkanı Barzani ile havalimanındaki özel yetkilileri karşılama salonunda görüşme gerçekleştirdi.

Papa barzani ile bir araya geldi

Barzani, Papa ile yaptığı görüşmede, kendisini Erbil'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Barzani, "Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Papa'nın havalimanındaki temasları sırasında, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra hükümet yetkilileri de hazır bulundu.

Havalimanında Barzani ile görüşmesinin ardından Papa, helikopterle Musul'a geçti.

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek konuşma yapacak.

Musul'dan sonra Erbil'e dönecek Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Akşam saatlerinde Bağdat'a geçecek Papa, burada bir gece kaldıktan sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.

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