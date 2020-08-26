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Spor PAOK yenilgisinin ardından Beşiktaş 218 milyon TL’yi elinden kaçırdı
Spor

PAOK yenilgisinin ardından Beşiktaş 218 milyon TL’yi elinden kaçırdı

Dün PAOK karşısında 3-1’lik yenilgi alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi biletini kapamadı. Yenilginin ardından siyah-beyazlılar, devler liginden elde edeceği yaklaşık 218 milyon TL’lik geliri de kaçırmış oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:45:00 - 2020-08-26 11:55:16
PAOK yenilgisinin ardından Beşiktaş 218 milyon TL’yi elinden kaçırdı

Süper Lig’i 2’nci olarak bitiren Trabzonspor, Avrupa’dan men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılamadı. Ligi 3’üncü sırada bitiren Beşiktaş, bordo-mavililerin yerine Kupa 1’e ikinci ön elem turundan katılma turu elde etti. Uzun süredir mali sorunlar yaşayan Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iyice daralan ekonomisini ön elemeyi aşıp gelecek olan parayla biraz da olsa düzeltmek istiyordu. Ancak dün akşamki PAOK maçı, Beşiktaş’ın umutlarını söndürdü.

Dün akşam Selanik deplasmanına giden Kara Kartal, PAOK karşısında 3-1’lik mağlubiyet aldı.

Yenilgi sebebiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma fırsatının yanında, yaklaşık 25 milyon Euro’luk (218 milyon TL) parayı kasaya götürmeyi de başaramadı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını Avrupa’dan gelecek olan para ile yapmak isteyen Beşiktaş’ın, alınan mağlubiyetin ardından yeni bir transfer programı hazırlayacağı belirtiliyor.

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