Panzerler PISA’da son 25 yılın en kötüsü! Türkiye zirveye Almanya diplere

OECD’nin 91 ülkenin katılımıyla PISA 2025’in sonuçları Slovakya’nın başkenti Bratislava’da duyuruldu. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesine veri sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Almanya, 25 yılın en kötü sonuçlarını elde etti. PISA 2025 sonuçlarına göre Almanya’da eğitim gören öğrenciler fen, matematik ve okuma becerileri dallarında yetersiz kaldı.

Mart-Mayıs 2025 tarihleri arasında Almanya’daki 250 okulda 6 bin 700 öğrencinin teste tabi tutulduğu araştırma sonuçlarına göre 15 yaşındakilerin beşte biri fen, matematik ve okuma dallarında yeterli temel beceriye sahip değil. Almanya’daki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık üçte biri ise okuma ve matematik becerilerinden yoksun. Doğa bilimlerinde öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin bilgileri ise sınırlı.

Araştırmaya göre Almanya’da yüksek başarı gösteren öğrenci sayısı da azalıyor. Buna göre Almanya’da matematik alanında olağanüstü yüksek becerilere sahip gençlerin oranı 2015’te yüzde 13 iken geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 8’e geriledi. 2025 verilerine göre Almanya’da 15 yaşındaki öğrencilerin sadece yüzde 3’ü üç dersin tamamında en yüksek seviyeye ulaşabildi.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISIZLIĞINDA SOSYAL MEDYA VURGUSU

Almanya Eğitim Bakanı Karin Prien, PISA 2025 sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Almanya’daki okulların önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Öğrenci kitlesi sadece göç nedeniyle değil, aynı zamanda ebeveynlik yöntemleri, ailelerin yaşam biçimi, tek ebeveynli ailelerin sayısı, televizyon izleme süresi ve sosyal medya etkisi nedeniyle de değişti" dedi. Prien okullarda geçmişe kıyasla öğrenciler arası bağ kurma ve eğitim konusunda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Erken çocukluk eğitimine daha fazla önem verilmesi, anaokulu ile okul arasında daha iyi bir geçiş sağlanması ve her şeyden önemlisi, temel becerilerin güçlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

TÜRKİYE HER ALANDA "EN FAZLA YÜKSELEN ÜLKE" OLDU

OECD tarafından yayımlanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye, tüm alanlarda sıralamasını yükseltti, fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerinde yer aldı. Türkiye’nin sıralaması fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi.