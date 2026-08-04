Cennet ve Cehennem obruklarına ziyaretçi akını! 452 basamakla iniliyor, içerisi buz gibi

Türkiye'nin önemli deniz ve tarihi turizm noktalarından Mersin yaz sonundan binlerce misafiri ağırlıyor. Deniz tatilinin yanı sıra bölgedeki tarihi mekanları da gezmeye gelen yerli ve yabancı misafirler ise en çok Silifke'de yer alan Cennet ve Cehennem obruklarını ziyaret ediyor. Her gün binlerce kişinin gezdiği 'Cennet ve Cehennem' obrukları birçok mitolojik hikayeyi barındırırken, içinde kitabe ve 1980'li yıllarda bir süre cami olarak kullanılan M.S. 5. yüzyılda yapılan kilise de olması da dikkat çekiyor. Mitolojik hikayelerden Zeus'un yüz başlı ejderhayı etkisiz hale getirip Cehennem çukurunda tuttuğu ise girişte yer alan bilgi tabelasında da yazıyor. Cehennem obruğunu ziyaret edenleri sıcak hava zorlarken, 452 basamakla cehennem obruğuna inenler ise içerdeki soğuk havayla serinliyor. Her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği obrukların bu sene daha fazla ilgi gördüğü bildirildi.