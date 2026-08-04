Sarayburnu'nda korkutan görüntüler
İstanbul Sarayburnu açıklarında bir geminin bacasından yükselen ve merak uyandıran dumanlar nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti römorkörleri sevk edildi.
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İstanbul Sarayburnu açıklarında bir geminin bacasından yükselen ve merak uyandıran dumanlar nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti römorkörleri sevk edildi.
İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halinde bulunan bir geminin bacasından yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli merak uyandırdı.
Yangın ihtimali üzerine durumun bildirilmesiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Muhtemel bir yangına karşı bölgeye römorkörler sevk edildi. Ancak geminin bacasından yükselen dumanın kısa süre sonra kaybolduğu görüldü.
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gemi İstanbul Boğazı'ndaki seyrini güvenli şekilde sürdürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti.
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