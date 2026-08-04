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Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

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Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

İstanbul Sarayburnu açıklarında bir geminin bacasından yükselen ve merak uyandıran dumanlar nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti römorkörleri sevk edildi.

#1
Foto - Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halinde bulunan bir geminin bacasından yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli merak uyandırdı.

#2
Foto - Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

Yangın ihtimali üzerine durumun bildirilmesiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

#3
Foto - Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

Muhtemel bir yangına karşı bölgeye römorkörler sevk edildi. Ancak geminin bacasından yükselen dumanın kısa süre sonra kaybolduğu görüldü.

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Foto - Sarayburnu'nda korkutan görüntüler

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gemi İstanbul Boğazı'ndaki seyrini güvenli şekilde sürdürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti.

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