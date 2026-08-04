Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Alüminyum, cıva ve kurşunu vücuttan aran en etkili temel elementin iyot olduğunu belirten Karatay, "Uzun yaşam hikâyelerine inanmayacağız. Yaşam biçimi, edindiğimiz alışkanlıkların yavaş yavaş değişmesi lazım. Zehirli ve toksik içeceklerden uzak kalmamız lazım. Bunlar vücutta toksik oksitleri üretiyor. Bunlar üretildikçe vücutta müthiş stres oluşuyor. Bunları vücutta atan müthiş malzemeler var. En başında iyot var. En güçlü antioksidandır. Rutin medikal tetkiklerde bu kimsenin umrunda değil. Tiroid diye tutturmuşlar ama vücudumuzdaki her hücrenin iyota ihtiyacı var. İyot yoksa uzun yaşam olmaz" dedi.