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Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı Dünyada benzerine az rastlanıyor! İşte Erzurum’daki caminin sırrı Mucizevi bitki Eczacıların kullandığı o bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor! Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin İHA'sını vurup incelemeye aldılar: İnceleyip kopyalayacaklar Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler! Uzun yola çıkacaklar dikkat: 10 bin liraya kıyamayan 200 bin TL ödüyor! İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat
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Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

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Giriş Tarihi:

Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Ünlü hekim, Prof. Dr. Canan Karatay, botoks ve estetik uygulamalarının vücuda giren zararlı maddelerin etkilerini ortadan kaldıramayacağını savundu. Sağlıklı ve uzun yaşamın temelinde iyotun önemli bir rol oynadığını belirten Karatay, Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında vücudu hastalıklara karşı korumaya karşı adeta kalkan olarak bu mineralin yeterli düzeyde alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

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Foto - Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Ünlü hekim Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube kanalında yayımladığı son videoda ömrü olumsuz etkilediğini savunduğu beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti. İşlenmiş gıdalar ve estetik uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karatay, sağlıklı ve uzun yaşam için doğal beslenmenin önemine vurgu yaptı.

#2
Foto - Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Karatay yiyeceklerin saflığının bozulduğu ve yapay hale geldiğini belirterek, "Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekârlıkla, kimyasallarla dolu. Aklınıza ne gelirse... Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikâyelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor." dedi.

#3
Foto - Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Karatay vücuttaki zehirli maddelerin botoks ve estetik operasyonlar ile de düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, memelerin küçültülmesi ve büyütülmesi, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkân yok" dedi. Karatay, uzun yaşam için en etkili minarellerin başında iyot geldiğini belirtti.

#4
Foto - Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor

Alüminyum, cıva ve kurşunu vücuttan aran en etkili temel elementin iyot olduğunu belirten Karatay, "Uzun yaşam hikâyelerine inanmayacağız. Yaşam biçimi, edindiğimiz alışkanlıkların yavaş yavaş değişmesi lazım. Zehirli ve toksik içeceklerden uzak kalmamız lazım. Bunlar vücutta toksik oksitleri üretiyor. Bunlar üretildikçe vücutta müthiş stres oluşuyor. Bunları vücutta atan müthiş malzemeler var. En başında iyot var. En güçlü antioksidandır. Rutin medikal tetkiklerde bu kimsenin umrunda değil. Tiroid diye tutturmuşlar ama vücudumuzdaki her hücrenin iyota ihtiyacı var. İyot yoksa uzun yaşam olmaz" dedi.

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