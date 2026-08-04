Ünlü hekim Canan Karatay hoca en önemli minerali anlattı: O hikaye! Adeta kalkan, onu alan yaşlanmıyor
Ünlü hekim, Prof. Dr. Canan Karatay, botoks ve estetik uygulamalarının vücuda giren zararlı maddelerin etkilerini ortadan kaldıramayacağını savundu. Sağlıklı ve uzun yaşamın temelinde iyotun önemli bir rol oynadığını belirten Karatay, Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında vücudu hastalıklara karşı korumaya karşı adeta kalkan olarak bu mineralin yeterli düzeyde alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.