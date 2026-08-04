Yok artık! 2 dairelerine çöktükleri aileyi bir de dövüp bıçakladılar

Duyanlara ‘yok artık’ dedirten olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'ndeki Uydukent Sitesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan S.E., Kuşadası'ndaki arkadaşlarından Bülbül Apartmanı'nın 3 ve 4'üncü katındaki kendisine ait olan 2 dairesine kendisinden habersiz olarak kiracıların yerleştiğini öğrendi. Kuşadası'na gelen S.E., kızı M.T. ve oğlu H.T. ile birlikte Uydukent Sitesi'ne gitti. Evlerini kontrol etmek için kapıları çalan aile ile kendilerinden izinsiz olarak 3'üncü kattaki dairelerine yerleşen İ.D. ve oğlu R.D. arasında tartışma çıktı. Bu sırada S.E., kızı M.T. ve oğlu H.T., R.D. ve İ.D. tarafından darp edilip, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Durumu ağır olan H.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılırken, anne ve kızı da Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan 2 saldırgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Cuma günü adliyeye sevk edilen R.D. ve İ.D. tutuklandı.

BİRİNE KENDİLERİ ÇÖKMÜŞ DİĞERİNİ KİRAYA VERMİŞLER!

Yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamadığını belirten S.E., "Yıllarca dişimden tırnağımdan artırarak biriktirdiklerimle Uydukent Sitesi'nden 11 yıl önce 2 daire aldım. Bu yıl haziran ayında 2 evi de kontrol etmek için Kuşadası'na geldim. Dairelerin birinde bir kadının oturduğunu ve 3 yıldan beri de bize saldıran kişilere kira ödediğini öğrendim. Kuşadası'na bu gelişimizde de diğer daireye İ.D.'nin oğlu R.D.'nin yerleştiğini gördüm. Babası ve oğlu beni, kızımı ve oğlumu çeşitli yerlerimizden bıçaklayıp, darp etti. Kaburgamda kırık var. Ayrıca yüzüme aldığım darbe nedeniyle de bir dişim kırıldı. Oğlumun durumu daha da kötü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. S.E.'nin kızı M.T. ise, "İ.D. ve oğlu R.D. bizi yere yatırıp, defalarca tekmeledi. Abimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Yaşadıklarımızı asla unutamayacağız" diye konuştu.

EN İLKEL TOPLUMLARDA BİLE KABUL EDİLEMEZ

Mağdurların avukatı Uğur Balta da, "Bu kesinlikle basit bir yaralama olayı değil. 62 yaşındaki bir annenin evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden bıçaklandığını görüyoruz. Bu yaşam hakkına yönelmiş oldukça ağır bir saldırı. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu en ilkel toplumlarda bile kabul edilebilecek bir tablo değil" dedi.