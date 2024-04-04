  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pankarta yazılanlara dikkat! Galatasaray'dan olay paylaşım
Spor

Pankarta yazılanlara dikkat! Galatasaray'dan olay paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-04-04 14:45:00 -
Pankarta yazılanlara dikkat! Galatasaray'dan olay paylaşım

Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı "günaydın" paylaşımında TFF ve MHK'ye yönelik eleştiriler içeren 3 pankart görseline yer verdi.

Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüpten "Günaydın Galatasaray Ailesi" açıklamasıyla yapılan paylaşımda 3 görsele yer verildi.

Görsellerde Galatasaraylı taraftarların açtığı "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23