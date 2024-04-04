Pankarta yazılanlara dikkat! Galatasaray'dan olay paylaşım
Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı "günaydın" paylaşımında TFF ve MHK'ye yönelik eleştiriler içeren 3 pankart görseline yer verdi.
Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı kulüpten "Günaydın Galatasaray Ailesi" açıklamasıyla yapılan paylaşımda 3 görsele yer verildi.
Görsellerde Galatasaraylı taraftarların açtığı "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı Hesaplar Kurulu" ve "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" pankartlarına yer verildi.