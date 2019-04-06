Panikleyen CHP’den Akit TV’ye zorbalık
CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu, yapacağı basın toplantısını izlemek için Seçim Koordinasyon Merkezine giden Akit Muhabiri ve kameramanını dışarı attırdı. Bir sonraki gün yeniden aynı alana giden Akit TV ekibi bu defa da, “Akit TV’yi almayın diye talimat var” denilerek alana bile sokulmadı.06 Nisan 2019 Cumartesi 09:52
Seçim sürecinde ‘hoşgörü’, ‘ifade özgürlüğü’ ‘sevgi’, ‘saygı’ ve ‘özgür medya’ gibi ifadeleri dilinden düşürmeyen CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu, Akit TV’ye tahammül edemedi. İmamoğlu seçimin ardından, Seçim Koordinasyon Merkezinde basın toplantıları düzenledi. Bu toplantıları izlemek için mekana gelen Akit TV Muhabiri Kadir Karaca ile Kameraman Sezer Oral girdikleri salondan zorla dışarı çıkartıldı. İkinci gün tekrar aynı mekana giden Akit TV ekibi, bu kez güvenlik görevlilerince alana dahi sokulmadı. Görevliler, Akit’i basın toplantısına almamak için talimat aldıklarını iletti. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, “Daha mazbata ve yetki dahi almadan bu ayrımcılık ve sansürü uygulayan CHP ve İmamoğlu, ya eline yetki alırsa medyanın durumu ne olur?” dedi.
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