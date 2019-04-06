Panikleyen CHP’den Akit TV’ye zorbalık

Seçim sürecinde ‘hoşgörü’, ‘ifade özgürlüğü’ ‘sevgi’, ‘saygı’ ve ‘özgür medya’ gibi ifadeleri dilinden düşürmeyen CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu, Akit TV’ye tahammül edemedi. İmamoğlu seçimin ardından, Seçim Koordinasyon Merkezinde basın toplantıları düzenledi. Bu toplantıları izlemek için mekana gelen Akit TV Muhabiri Kadir Karaca ile Kameraman Sezer Oral girdikleri salondan zorla dışarı çıkartıldı. İkinci gün tekrar aynı mekana giden Akit TV ekibi, bu kez güvenlik görevlilerince alana dahi sokulmadı. Görevliler, Akit’i basın toplantısına almamak için talimat aldıklarını iletti. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, “Daha mazbata ve yetki dahi almadan bu ayrımcılık ve sansürü uygulayan CHP ve İmamoğlu, ya eline yetki alırsa medyanın durumu ne olur?” dedi.