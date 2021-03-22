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Ekonomi 'Panik yapmayın' deyip açıkladı! Altın için bomba tahmin
Ekonomi

'Panik yapmayın' deyip açıkladı! Altın için bomba tahmin

Dün gece altın ve dolarda yaşanan büyük hareketlilik sonrası kuyumculardan uyarılar geldi. Sarraf Mustafa Zağlı, altına yatırım yapanların panik yapmaması gerektiğini belirterek, "Çeyrek altın yıl sonunda 900 TL'yi görebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:45:00 -
'Panik yapmayın' deyip açıkladı! Altın için bomba tahmin

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği piyasalara olumsuz yansıdı. Dolar ve altın yeni haftaya hızlı başlarken, birçok kişi bu yükselişin nereye kadar devam edeceğini merak eder oldu. Altına yatırım yapanlar için uyarılarda bulunan kuyumcular, yaz aylarında altına olan talebin artması ile fiyatların da artacağını belirtti.

"Ramazan ayının sonuna kadar sürer"

Sarraf Mustafa Zağlı, "Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene pandeminin patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu. Vatandaş ekmek alır gibi altın aldı. Bunun üzerine altın yükselişe geçti. Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL'den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar" dedi.

"Yıl sonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum"

Zağlı, altının yıl sonuna kadar 900 TL'yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:"Yıl sonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şu an çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum."

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Yorumlar

saffet

ver dolmayı ben küçük altını 850TL den aldım 650TL ye sattım şimdi yine aynı şişirin piyasayı sanki bu vatan bizim degil garip gurabanın 3 kuruluna yazık
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