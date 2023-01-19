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Yerel Panik dolu anlar! Elektrik direğindeki patlama anı kameraya yansıdı
Yerel

Panik dolu anlar! Elektrik direğindeki patlama anı kameraya yansıdı

Edirne'de aşırı yüklenme sonucu elektrik direğinde meydana gelen patlama kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 17:35:00 - 2023-01-19 18:16:56

Edirne'de, elektrik direğinde bulunan yüksek gerilim hattındaki başlık arızası sebebiyle patlama meydana geldi. Trafodaki patlama anı ise anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Mithat Paşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yüklenme sonucu elektrik direğinde peş peşe patlamalar yaşandı. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu.

Yüksek gerilim seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gerine gelen arıza ekipleri, trafoda onarım çalışması başlatılırken, bölge bir süre trafiğe kapatıldı. Onarım çalışması sonrası elektrik arıza çalışanlarının enerjiyi kesmesi ile tehlike giderildi.

"Peş peşe yaşanan patlamalar çevrede korku ve paniğe neden oldu"

Patlamalar nedeniyle korktuğunu ifade eden Nizamettin Kazdal, yaklaşık 1 saat boyunca patlamaların yaşandığını belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezini aradım ve buraya geldiler ama müdahale edilmeden elektrik direğinde patlama meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri burada önlem alarak trafiği kapattı. Son patlama nedeniyle burada bulunan vatandaşla ile birlikte büyük korku yaşadık" dedi.

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