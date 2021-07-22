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Yerel Panelvan ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

Panelvan ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'de Karamürsel ilçesinde panelvan ile otomobil çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 12:47:00 -
Panelvan ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ereğli Mahallesi D-130 kara yolu Çiçek Camisi ışıklı kavşakta M.D. idaresindeki 34 CJK 386 plakalı panelvan ile A.A. yönetimindeki 34 BNM 872 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile eşi M.A. ve kızı B.A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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