Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!
ABD merkezli IDW Publishing Şirketi bünyesinde çıkartılan IDW Comics dergisinin, pandemiden önce Pandemica adlı 5 sayılık bir seri yayımladığı ve söz konusu çizgi romanlarda kitlesel ölümlere dikkat çektiği ortaya çıktı.
IDW Comics adlı çizgi roman dergisinin 2019 yılında 5 sayılık Pandemica konulu çizgi Roman yayımladığı ortaya çıktı.
1 yıl boyunca kitlesel ölümleri işlemişler
IDW Comics'in pandemiden önce yayımladığı birçok çizgi romanında kitlesel ölümleri konu edindiği öğrenilirken, ABD'de yaşanan iç çatışmalara da değindikleri belirlendi.
Korkunç kapak: Kemik Yolu
Korkunç kapakların yer aldığı dergide en dikkat çekeni ise yine pandemiden önce Kasım 2019'da yayımlanan şu kapaktı: 'Kemik Yolu'