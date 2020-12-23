  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!
Dünya

Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!

ABD merkezli IDW Publishing Şirketi bünyesinde çıkartılan IDW Comics dergisinin, pandemiden önce Pandemica adlı 5 sayılık bir seri yayımladığı ve söz konusu çizgi romanlarda kitlesel ölümlere dikkat çektiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:30:00 - 2020-12-23 21:36:28
Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!

IDW Comics adlı çizgi roman dergisinin 2019 yılında 5 sayılık Pandemica konulu çizgi Roman yayımladığı ortaya çıktı.

1 yıl boyunca kitlesel ölümleri işlemişler

IDW Comics'in pandemiden önce yayımladığı birçok çizgi romanında kitlesel ölümleri konu edindiği öğrenilirken, ABD'de yaşanan iç çatışmalara da değindikleri belirlendi.

Korkunç kapak: Kemik Yolu

Korkunç kapakların yer aldığı dergide en dikkat çekeni ise yine pandemiden önce Kasım 2019'da yayımlanan şu kapaktı: 'Kemik Yolu'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Bu ne sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin bir gazetecinin soruyu cevapladı.
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay