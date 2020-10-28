  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pandemiye rağmen sanayi kentinde işsiz sayısı azaldı
Ekonomi

Pandemiye rağmen sanayi kentinde işsiz sayısı azaldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "İş Kurumuna geçen yılın sonu itibarıyla kayıtlı olan işsiz sayısı 85 bin 970 kişiyken bu sayı eylül sonu itibarıyla 64 bin 313 kişiye düşmüştür"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:57:11 -
Pandemiye rağmen sanayi kentinde işsiz sayısı azaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ildeki kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 85 bin 970 kişiyken eylül sonunda bu sayının 64 bin 313 kişiye gerilediğini bildirdi.

Yavuz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kocaeli Çalışma ve İş Kurumuna 2020 yılının 9 aylık döneminde işletmelerden 48 bin 602 kişilik açık iş alınmış ve bu alınan taleplere 30 bin 541 kişi işe yerleştirilmiştir." dedi.

İş Kurumuna geçen yılın sonu itibarıyla kayıtlı olan işsiz sayısı 85 bin 970 kişiyken eylül sonu itibarıyla bu sayının 64 bin 313 kişiye düştüğünü belirten Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"İlimizde 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için 36 bin 519 kişi başvurmuş ve başvuru yapanlardan 8 bin 961'i işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Ayrıca bu dönemde kurum tarafından toplam 171 milyon 677 bin 179 lira tutarında ödeme yapılmıştır. İş Kurumuna 2020 yılı eylül ayı sonu itibarıyla iş danışma sürecindeki bireysel görüşme sayısı 53 bin 294 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumuna 2020 yılının 9 aylık döneminde 2 bin 880 kişiye iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. İlimizde İş Kurumu tarafından bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla kurum tarafından 8 bin 12 kişiye mesleki eğitim verilmiştir. İlimizde 2020 yılının 9 aylık döneminde İş Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde 111 firma ve yabancı uyruklu vatandaşa toplamda 1 milyon 174 bin 978 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır."

- "İşsizlik rakamları düştü"

"Görüldüğü üzere pandeminin istihdam üzerinde ilimiz açısından olumsuz bir etkisi olmadı, hatta işsizlik rakamları düştü." diyen Yavuz, özellikle hükümetin istihdam ve üretime yönelik reel sektörü desteklemek üzere almış olduğu tedbirler vesilesiyle önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurguladı.

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in sunumlarıyla devam eden toplantı, görüş ve önerilerin ele alınmasının ardından sona erdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir
Korona Virüs

Bilim Kurulu toplantısını işaret edip açıkladı... Sert tedbirler geri gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısında il bazında yeni önlemlerin masaya yatırılabileceğini söyl..
Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı
Gündem

Bayraktar şamarladı karanlık Oda salağa yattı

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı TELE 1'in "Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifi..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay