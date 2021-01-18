Pandemide Türkiye o kritik kumaşta küresel oyuncu oldu

AK Parti İl Kongresi için Kilis’e gelen Bakan Varank, Kilis'te nonwoven ve dokusuz kumaş olarak da bilinen medikal kumaş üretimi yapan Haskan Şirketler Grubu'nun Baymed, Bayteks ve Baypoy tesislerini gezdi. Bölgede yaptığı üretim hamlesi ile Türkiye'nin takdirini kazanan iş adamı Hasan Gürkan Bayram'ı kutlayan Bakan Varank, Bayram ve ekibini Ankara’ya davet etti. Tesisler için "Adeta bir ilaç fabrikası gibi" diyen Bakan Varank, "Hasan Bayram beyin Bayteks firması çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor ama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi nonwoven kumaş dediğimiz dokumasız kumaştır. Biliyorsunuz bu kumaşlar salgın döneminde gerek tulum olsun, gerek maske olsun bunların ana hammaddesi konumunda. Tabii burada firmamızdan bilgileri aldık, arkamızda gördüğünüz makine bir yerli makine ve şu anda özellikle cerrahi örtülerle ilgili işlemi gerçekleştiriyor. Daha önce de özellikle nonwoven sektöründe faaliyet gösteren farklı firmalarımızın fabrikalarını açmıştık. Türkiye bu alanlarda çok önemli bir potansiyele sahip, kapasitesi gerçekten yüksek. Hem bölgesinde hem de uluslararası arenada nonwoven kumaş sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiş halde. Bayteks firmamız da özellikle medikal tekstil dediğimiz ameliyathaneler gibi çok hassas üretim gerektiren alanlarda üretim yapıyor. Biraz önce üretim tesislerini gezdik, adeta bir ilaç fabrikası gibi medikal tekstil üretimi gerçekleştiriliyor. Tabii Kilis gibi bir şehrimizde böyle orta yüksek teknoloji diyebileceğimiz üretimlerin olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Kilis'imizde hem yatırımlara çıkacağız hem de yüksek teknolojilerin buraya gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

İş adamı Bayram, Bakan Varank’a yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi. Üç nesildir üretimin içinde olduklarını ifade eden Hasan Gürkan Bayram, "Bir aile olarak sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, yetişmiş insan kaynağımız, ihracat ve inovatif sürdürebilirlik bakış açımız sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Teknik tekstil, medikal, geri dönüşüm, ambalaj, iplik ve halı gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda inovatif sürdürebilirlik bakış açımız sayesinde her zaman yapılmayanı yapma, sektörde ilk olma, fark oluşturma çabası içindeyiz. İnovatif sürdürülebilirlik çalışmalarımıza örnek olarak Kilis yerleşkesinde yapımı devam eden Baypoy, dünyada yüzde 100 geri dönüşümden Poy üretimi yapan ilk tesis olacak. Tesiste yüzde 100 geri dönüşümden elde edilecek olan bin 800 ton/ay Poy hammaddesi, Bay İplik tesisinde terbiye edilerek polyester ipliğe dönüştürülecektir. Nihayetinde uluslararası piyasada ses getireceğine inandığımız yüzde 100 geri dönüşümden üretilmiş ilk halı, Bay Halı tarafından üretilmiş olacak. İnovasyon ve dijital dönüşüm yatırımları ile üretimimizi sürdürürken özellikle TIT İnovasyon Merkezimizin yenilikçi çalışmaları, dünya çapında benzersiz projeler üretmemize ve daha katma değerli projelere ve yapılamayanları yapmaya odaklanmamızı sağlıyor. Tüm faaliyet alanlarımızda öz kaynaklarımızla ve çok değer verdiğimiz insan kaynağımızdan aldığımız güçle üretiyoruz. Gelecekte de faaliyet gösterdiğimiz her alanda ülkemizin geleceğine ilham veren, benzersiz projeleri ile liderlik eden bir kurum olmak istiyoruz. Böylelikle enerji ile fark oluşturan daha büyük projelere imza atarak, ülke kalkınmasına değerli katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan katıldı.