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Ekonomi Pandemide güvenli gıda ihtiyacı arttı!
Ekonomi

Pandemide güvenli gıda ihtiyacı arttı!

İklim değişikliği ve piyasa koşulları gıdaya ulaşmada gittikçe önemi artan bir role bürünürken, Kovid-19 salgını da güvenli gıdaya ulaşmanın önünde bir başka engel olarak ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:34:00 -
Pandemide güvenli gıda ihtiyacı arttı!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Güvenli gıdanın sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz bir konumda durduğunu belirten Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, “Giderek artan nüfusu besleyebilmenin ve tüm insanlar için gıda güvencesini sağlayabilmenin tek yolu, daha fazla gıdayı kesintisiz üretmekten geçmektedir. Bunun önlemlerinin alınması şarttır” dedi.

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