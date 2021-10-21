Pandemide güvenli gıda ihtiyacı arttı!
İklim değişikliği ve piyasa koşulları gıdaya ulaşmada gittikçe önemi artan bir role bürünürken, Kovid-19 salgını da güvenli gıdaya ulaşmanın önünde bir başka engel olarak ortaya çıktı.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Güvenli gıdanın sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz bir konumda durduğunu belirten Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, “Giderek artan nüfusu besleyebilmenin ve tüm insanlar için gıda güvencesini sağlayabilmenin tek yolu, daha fazla gıdayı kesintisiz üretmekten geçmektedir. Bunun önlemlerinin alınması şarttır” dedi.