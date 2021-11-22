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Sağlık Pandemide ‘diş sıkma’ şikayeti arttı
Sağlık

Pandemide ‘diş sıkma’ şikayeti arttı

Pandemi döneminde strese bağlı olarak diş sıkma oranı arttı. Ağız ve Diş Sağlığı ve Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doktor Gözde Anıl Gürbüz, “Uzun kapanmalardan sonra en çok diş sıkma rahatsızlığıyla hastaneye başvuranlar oldu” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:16:00 -
Pandemide ‘diş sıkma’ şikayeti arttı

Diş gıcırdatma ya da tıp dilindeki adıyla bruksizm, genellikle yoğun stres yaşayan kişilerde görülüyor. Özellikle uyku sırasında kontrolsüz olarak çene ve diş sıkmak hem uyku kalitesini etkiliyor, hem de dişlerin ve çene eklemlerinin zarar görmesine neden oluyor. Pandemi döneminde ise strese bağlı olarak diş sıkma şikayetiyle hastaneye başvuran hasta sayısı arttı.

Acıbadem Adana Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı ve Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Gözde Anıl Gürbüz, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Gürbüz, “Pandemi sürecinde diş hekimi korkusu yaşandı. Korona virüsün havadan yayıldığını bilindiği için diş hekimine gitme korkusu arttı. Biz diş hekimleri, enfeksiyon konusunda hali hazırda tedbirli çalıştığımız için korona virüs için sadece ek tedbirler almamız gerekti. Yüksek korumalı maskeler, hastalar arasında 15-30 dakika bırakmak, ortamı dezenfekte etmek gibi korumalarla hastalarımızın güvenliğini arttırdık. Hastalarımıza güvenlik önlemleri alınmış kliniklerde tedavilerini yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

Pandemi döneminde diş sıkma rahatsızlığıyla başvuran sayısında artış olduğunu aktaran Gözde Anıl Gürbüz, “Pandeminin oluşturduğu korku sebebiyle diş sıkma, en çok gördüğümüz şikayet oldu. Diş sıkanlar, genellikle çenesinde, baş ve boynunda, kulağında ağrı hisseder. Ayrıca kulağında çınlama, çenesini açıp kapatırken ‘klik’ sesini duyar. Bu kişiler sabahları ağrılı ve yorgun uyanırlar. Zamanla, dişlerinde ve varsa dolgularında aşınmalar ve kırılmalar oluşur. Hastalarımız sabah kalktıklarında eğer çenede kısıtlılık, ağız çevresinde ağrı hissediyorsa mutlaka bizlere başvurmalılar. Bu ilerlerlerse çene eklem problemlerine yol açıyor ve bu sorun da maalesef ağrılı süreçlerin yaşanmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

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