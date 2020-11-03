  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk
Gündem

Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk

Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in çalışmalarından derlenen ve pandemi döneminin Bursa’sını anlatan sergi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle ‘Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:36:00 -
Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk

 Hasan Özan  Bursa 

‘Hayatın durduğu günler: Pandemide Bursa’ başlığıyla düzenlenen ve 115 fotoğraftan oluşan sergi, 14 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’nın her alanda daha yaşanabilir olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat işlerinde de hız kesmiyor. Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Bursa’da oluşturduğu etki, fotoğraflarla gözler önüne serildi. Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in çektiği 12 bin kareden özenle seçilen ve pandemi döneminde Bursa’nın sosyal hayatını konu edinen 115 çalışma, Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar salgından dünya genelinde 47 milyon kişinin etkilendiğini ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...
Dünya

Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...

Yazar Cumali Dalkılıç, İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ermenistan ölen ismi açıkladı
Dünya

Ermenistan ölen ismi açıkladı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan'ın İHA saldırısında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı albay Arthur Sarkisyan'..
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay