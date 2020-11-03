Pandemide Bursa’ya fotoğraflarla yolculuk

Hasan Özan Bursa

‘Hayatın durduğu günler: Pandemide Bursa’ başlığıyla düzenlenen ve 115 fotoğraftan oluşan sergi, 14 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa’nın her alanda daha yaşanabilir olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat işlerinde de hız kesmiyor. Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün Bursa’da oluşturduğu etki, fotoğraflarla gözler önüne serildi. Fotoğraf Sanatçısı Fahrettin Beceren’in çektiği 12 bin kareden özenle seçilen ve pandemi döneminde Bursa’nın sosyal hayatını konu edinen 115 çalışma, Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar salgından dünya genelinde 47 milyon kişinin etkilendiğini ve 1.2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.