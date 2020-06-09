Pandemi yağlarından kurtulmak için alternatif çözüm: Vaser liposuction

MERSİN (İHA) – Korona virüs sürecinde eve kapanma ve hareketsizlik, fazla kiloları ve vücutta yağ birikimini de beraberinde getirdi. Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, bu süreçte diyet ve egzersiz ile erimeyen dirençli yağlar için günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden birinin de vaser liposuction olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını çerçevesinde başlayan yeni normalleşme sürecinde, insanlar fazla kilolardan diyet ve egzersiz yaparak kurtulmaya çalışıyorlar. Eve kapanma döneminde alınan kilolarla birlikte vücutta biriken yağları eritmek ise en büyük sıkıntı. Bu süreçte diyet ve egzersiz ile erimeyen dirençli yağlar için günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri ise vaser liposuction.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yağ eritme yöntemlerinden biri olan vaser liposuction ile ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Tütüncü, vaser liposuction yönteminin, ultrasonografik ses dalgaları kullanılarak vücudun çeşitli bölgelerinden yağ alınma işlemi olduğunu söyledi.

“Yağları parçalayarak etkili bir sonuca varmasına yardımcı olur”

İşlemin yapılış şekliyle ilgili de bilgi veren Tütüncü, “Ultrasonik ses dalgaları kullanarak yağlar parçalanıp sıvı haliyle aspire edilir. Bu yöntemin doku seçici özelliği ile sadece yağ dokularını hedefleyebilen bir özelliği bulunmaktadır. Uygulama yapılan bölgede dalgalı bir görünüm ortaya çıkma olasılığını ciddi oranda azaltması ile ön plana çıkar. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da onaylanan bu yöntem, vücudun karın, kalça, kol, bacak, diz, yanak, gıdı, göğüs gibi vücut bölgelerinde yağları parçalayarak etkili bir sonuca varmasına yardımcı olur” dedi.

“Erkeklerde görülen meme büyümesi tedavisinde en etkili yöntemdir”

Erkeklerde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan meme büyümesinin de vaser cihazı ile eritilerek dışarı alınabileceğini belirten Tütüncü, “Vaser liposuction yöntemi meme dokusu üzerinde de kuvvetli etkiye sahiptir. Meme dokusunda oluşmuş yağlar ultrasonik ses dalgalarıyla eritilir, dışarı alınır ve deri sıkılaştırılır. Erkeklerde görülen meme büyümesi tedavisinde en etkili yöntemdir” diye konuştu.

“Her mevsim uygulanabilir”

Vaser liposuction işlemi sonrası hastaların çok hızlı bir iyileşme süreci olduğunu, diğer yöntemlere oranla daha az morarma, kanama ve kızarıklıklar görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Tütüncü, şöyle devam etti:

“Vücuttaki ödemin atılarak derinin normal yapıya ulaşma süresi yaklaşık olarak 6 aydır. Bu süreden sonra istenilen kıvrımlı, ince hatlar daha net olarak ortaya çıkar. İşlem sonrasında hastaya 4 hafta boyunca korse takılarak morluklarının daha hızlı iyileşmesi sağlanır. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi iyileşme döneminde vücut bir miktar ödem toplayabilir. Bu operasyon her mevsim uygulanabileceği gibi hava şartlarının iyileşme dönemiyle ilgili olarak pozitif ya da negatif bir etkisi yoktur.”

“Bir kilo verdirme tekniği ya da obeziteye çözüm değildir”

Liposuction işleminin bir kilo verdirme tekniği ya da obezite için çözüm olmadığının altını çizen Tütüncü, “Vaser liposuction ile vücuttaki fazla olan yağ dokuları alınarak şekillendirilir, ancak bu yöntem bir kilo verdirme tekniği ya da obeziteye çözüm değildir” şeklinde konuştu.