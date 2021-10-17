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Dünya Pandemi kentlerdeki yoksulluğu da artırdı
Dünya

Pandemi kentlerdeki yoksulluğu da artırdı

Dünyada yoksulluğu 2030'da bitirmeyi hedefleyen Birleşmiş Milletler, yoksulluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1990'dan bu yana ilk kez 2020'de arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:24:00 -
Pandemi kentlerdeki yoksulluğu da artırdı

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre günde 5,50 doların altında kazananlar yoksul kabul edilirken 1,90 doların altında kazancı olanlar aşırı yoksul olarak değerlendiriliyor.

Dünya her bölgesinde yaşayan yoksulların yarısı çocuklardan oluşurken birçok bölge ve yaş grubunda ise yoksulların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Dünyadaki 15 yaş ve üzeri yoksulların yüzde 70'i ya hiç eğitim almamış ya da basit düzeyde eğitim almış kişilerden meydana geliyor.

En büyük yoksul nüfusa sahip Sahra Altı Afrika'da Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya ve Madagaskar tüm yoksulların yarısını oluşturuyor.
Dünyadaki yoksulların yüzde 40'ı, kırılgan ekonomiye sahip ülkeler ile iç karışıklıkların, şiddetin ve çatışmaların olduğu yerlerde yaşarken bu sayının gelecek 10 yılda yüzde 67'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Son iki yılda yoksul sayısının artmasının ana sebebini küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını oluşturuyor. "Yeni yoksul" kavramının ortaya çıkmasına sebep olan salgın, 1990'den bu yana düşüşte olan yoksul sayısını artırırken yeni yoksulların büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Tarımla uğraşanlardan ziyade üretim ve hizmet sektöründe çalışanların oluşturduğu yeni yoksullar çoğunlukla salgın kısıtlamaları nedeniyle kapanan ve kısıtlanan işlerde çalışanlardan çıkıyor.

Salgının etkisiyle yaklaşık yüzde 1,4 artan yoksulluğun zaten yoksul olan ülkeler ile bazı orta gelirli ülkelerdeki yoksullukla ilişkili olduğunu belirten Dünya Bankası, özellikle orta gelirli ülkelerde yoksul artışının genel artışın yüzde 82'sine denk geleceğine de dikkati çekti.

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