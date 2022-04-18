Pandemi e-ticareti patlattı!

YENİ AKİT ANKARA

Pandemiden önce, 2019 sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret işletme sayısı sadece 65 bin 457’ydi. İki yılda işletme sayısının yedi kat arttığı, 415 bin 819 yeni işletmenin e-ticaret ekosistemine dahil olduğu belirlendi.

76 ilin toplamı kadar işletme İstanbul'da

E-ticaret işletmelerinin 194 bin 446’sı İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Ankara’da 39 bin 328, İzmir’de 32 bin 716, Bursa’da 21 bin 124, Antalya’da 16 bin 123, Konya’da 11 bin 389. Kocaeli’nde 10 bin 372, Kayseri’de 9 bin 700, Adana’da 8 bin 441, Denizli’de 7 bin 133 e-ticaret işletmesi bulunuyor. İstanbul tek başına e-ticaret işletmelerinin yüzde 40’ını, bir başka hesaplamayla da Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya dışındaki 76 ilin toplamı kadar işletmeyi barındırıyor.

Kişi başı e-ticaret harcaması 4 bin 749 TL

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, Türkiye’nin e-ticaret hacmi de geçen yıl yüzde 69’luk artışla 381,5 milyar TL oldu. 18-70 yaş aralığındakilerin, kişi başına düşen e-ticaret harcaması 2020 yılında 2 bin 808 TL iken, geçen yıl 4 bin 749 TL’ye yükseldi.İnternetten en fazla alışverişi İstanbul’da yaşayanlar yapıyor. İstanbul’da yaşayanların internetten yaptıkları alışverişler karşılığı ceplerinden çıkan para kişi başı 6 bin 324 TL. İstanbul’u, kişi başına 3 bin 795 TL harcayan Ankara ile 3 bin 400 TL harcayan İzmir izledi. Kocaeli kişi başına yapılan 3 bin 141 TL sanal alışverişle üç büyük ili takip ederken, Antalya’da kişi başı e-ticaret harcaması 3 bin 117 TL, Bursa’da ise 2 bin 925 TL olarak gerçekleşti.