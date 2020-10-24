Pandemi dolayısıyla evde hareketsiz kalan çocuklar "Zorvayvır"da yarışarak stres attı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zamanlarının çoğunu evde geçirmek zorunda kalan çocukların hareket etmelerini sağlamak amacıyla "Survivor" isimli yarışma programından esinlenerek "Zorvayvır" adlı yarışma düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Kaymakamlık ve Belediyenin desteği ile Sahil Park'ta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, minikler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Pandemi dolayısıyla evde zamanlarının çoğunu televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu ile geçirenlerin hem hareket etmelerini sağlamak hem de spor yaparak stres atmaları amacıyla gerçekleştirilen organizasyona katılanlar çeviklik, hız ve yeteneklerini kullanarak parkurdaki aşamaları geçmeye çalıştı.

İp sarma, tekerlek taşıma, halka, takla ve topları sepete atma etaplarından oluşan yarışma, slalom yarışı ile son buldu.

Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya, tüm katılımcılara ise belge verildi.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerle çocukların eğlendiğini, hareketsiz yaşamdan uzaklaştığını ve yeni arkadaşlıklar edindiğini söyledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk de Kovid-19 nedeniyle çoğu kişinin spordan uzak kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle ilçelerimizin tamamında değişik etkinlikler planlıyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve yaşlılarımızı bile hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak için yeni, eğlenceli ve öğretici projeler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.