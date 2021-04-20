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Ekonomi Pandemi dinlemeyen ihracatçı Avrupa’ya makine yağdırdı
Ekonomi

Pandemi dinlemeyen ihracatçı Avrupa’ya makine yağdırdı

İlk çeyrekte makine ihracatı yüzde 15 artarak 5.4 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:44:00 -
Pandemi dinlemeyen ihracatçı Avrupa’ya makine yağdırdı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “İlk üç ayda Avrupa Birliği’ne (AB) Türk makinesi yağdı. Birçok ülkede sınai üretimin düşük seviyelerde seyretmesine rağmen Avrupalı imalatçılar ellerine geçen her fırsatta Türk makinesi aldı” dedi.

Hedefş tutturacağız

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan talep artışını AB genelinde sürekli kılmak için, Türkiye’nin Makinecileri markasıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Karavelioğlu şunları ifade etti: “Özellikle Almanya’daki sektör temsilcileri, yöneticileri ve medya kuruluşlarıyla çok güçlü ilişkilerimiz var. Dönemsel ihracat performansımızı duyurduğumuz aylık bültenlerle sektör platformlarında geniş yer buluyoruz ve Avrupalı iş ortaklarımızdan büyük ilgi görüyoruz. Onların Türk makinelerine ilgilerini ve ihtiyaçlarını daha fazla değerlendirerek 2021’i bir sıçrama yılına dönüştürmek istiyoruz. Mart sonunda 2019 yılı ihracat rakamını 750 milyon dolar aşarak baz etkisinin görünür hale geleceği ikinci çeyreğe büyük bir moralle girdik. Sene sonuna kadar 20 milyar dolar makine ihracat hedefi koymuştuk. İlk çeyrekte serbest bölgeler dâhil 5.4 milyar dolar ihracat performansımızla bu hedefi zorlanmadan yakalayacağımıza inanıyoruz.”

Dönüşüm trendleri gündemde

MAİB’in tanıtım faaliyetleri hakkında bilgiler veren Karavelioğlu şu açıklamalarda bulundu: “Mart ayında INTEC dijital fuarına Almanya’nın doğu eyaletlerindeki partnerimiz VEMAS İnovasyon Birliği’yle birlikte katıldık. Bu ay da Hannover Sanayi Fuarı’nda Türkiye’yi temsil ediyoruz.”

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