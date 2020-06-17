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Spor

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:01:06 -
Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Georgios Vovoras getirildi

İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlük için Georgios Vovoras ile anlaşma sağlandı.

Panathinaikos Kulübü, 2016'dan bu yana takımda yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Vovoras'ın, gelecek sezon için başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde PAOK, Peristeri, UNICS Kazan başta olmak üzere birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Vovoras, APOEL ve OFI'de ise başantrenörlük görevi üstlenmişti.

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