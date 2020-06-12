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Spor

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nden resmen çekilme talebinde bulundu

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Kulübü, THY Avrupa Ligi'nden çekilme talebini resmen duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 06:47:00 -
Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nden resmen çekilme talebinde bulundu

Panathinaikos Basketbol Kulübü'nün internet sitesinde yer alan ve üst yönetici (CEO) Manos Papadopoulos tarafından Avrupa Ligi yönetimine hitaben kaleme alınan mektupta, "Panathinaikos olarak son iki aydır kulüp lisansının feshedilmesi konusunda THY Avrupa Ligi yönetimiyle irtibat halindeyiz. Bu konuyla en kısa sürede yetkili organlar tarafından ilgilenilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Böyle bir konuya verilecek cevap, salgının yaşandığı bu dönemde ligin sponsorlarla yapacağı görüşmelere ciddi zarar verebileceği için durumu anlayışla karşılıyoruz. Bu yüzden şu ana kadar bu sürece saygı duyarak resmi bir bildirimde bulunmadık ya da baskı yapmaya çalışmadık." ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan süre içerisinde lig yönetiminden çekilme talebi hakkında cevap alınamadığının vurgulandığı mektupta, "Kulübümüzün ligdeki varlığı, bizim için hiçbir şekilde fayda sağlamıyor. Panathinaikos, Avrupa Ligi'ndeki lisansını ve hisselerini devretme niyetini resmen ifade eder. Yetkili organların bu konuyla ilgili gerekli adımları atmak için toplanmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

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