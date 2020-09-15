  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu
Aktüel

Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:34:32 -
Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, savcı Azael Tugri yaptığı açıklamada, başkent Panama City'nin 350 kilometre batısındaki Ngabe-Bugle bölgesinde bulunan toplu mezarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Toplu mezarda bulunan kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun henüz belirlenmediğini belirten Tugri, ceset kalıntılarının adli tıp uzmanları tarafından incelenmek üzere Chiriqui kentine götürüldüğünü kaydetti.

Panama'da ocak ayında aynı bölgede bulunan toplu mezardan 7 cesede ait kalıntılar bulunmuştu. "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli tarikatın kampına yapılan baskında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadına ait kalıntıların bulunduğu açıklanmıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı