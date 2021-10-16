Pamukluk, 17 bin istihdam oluşturacak

Vinç kumandası aracılığıyla beton bloğun indirilmesi ve baraja su verilmesinin ardından dua okundu.

Beklenen proje

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Pamukluk Barajı’nın ilk su tutma işlemini hep birlikte sizlerin huzurunda biraz önce gerçekleştirdik. Pamukluk Barajı, bölgede hasretle beklenen bir proje. Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye’nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı’nın neredeyse Silvan Barajı’na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam bir harcamayı kapsayan büyük bir projedir.”

Verim artacak

Pakdemirli, barajın ekonomiye katkısının yıllık 500 milyon lira olacağını belirterek, “Bu baraj yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı, yani şöyle söyleyeyim; dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken yarın ve bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa, Akdeniz coğrafyası, ikliminin de verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak” dedi.