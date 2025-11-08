  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Pamuklar altında boğularak öldü!
Yerel

Pamuklar altında boğularak öldü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Pamuklar altında boğularak öldü!

Şanlıurfa, Akçakale'de, pamuk römorkunda uyuyan bir gencin üzerine pamuk döküldü. Söz konusu şahıs kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde meydana geldi. Nurullah Bertan (19), pamuk römorkunda uyuduğu sırada, biçerdöver sürücüsü C.O. (38) tarladaki pamukları römorka boşalttı.

 

 

Bu sırada Bertan'ı fark etmeyen sürücü, pamukları römorka döktü. Pamuk yığınının altında kalan Bertan, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla pamuk yığınından çıkarılan Bertan, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bertan kurtarılamadı. Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23