Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu yakın mı? Üniversite tercihleri 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları 31 Ağustos-4Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihi yapan adaylar eğitim hayatlarını sürdürecekleri illeri, bölümleri ve barınma imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, Pamukkale Üniversitesi KYK yurtları…
Üniversiteye yerleşecek olan adaylar internette yurtlar hakkında da bilgi araştırmaya başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi’ni tercih edecek olanlar kampüslere yakın yurtlarının mevcut olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.
Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Pamukkale Üniversitesi yerleşkelerinde KYK yurtları bulunuyor. KYK yurt kontenjanları sebebiyle öğrenciler özel yurtları da tercih edebilir.
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Denizli KYK yurtlarının iletişim bilgileri:
BEKİLLİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 791-2580, 0(258) 791-2811
Faks: 02587912580
Adres: YENİ MAH. HOCALI CAD. NO:70 20930-BEKİLLİ/DENİZLİ
BULDAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 431-31-11
Faks: 02584313104
Adres: Yeni Mah.Köfündede Sok. No : 20
HONAZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : -
Faks: 02588112024
Adres: AFŞİNBEY MAH. 220 SOKAK NO 3 HONAZ
HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 212-3230, 0(258) 266-6091
Faks: 02582666090
Adres: ASMALIEVLER MAH. 6627 SK. NO:1 Pamukkale/DENİZLİ
PAMUKKALE YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 212-70-95
Faks: 02582130031
Adres: ÇAMLARALTI MAH.HÜSEYİN YILMAZ CAD. No:55/A - PAMUKKALE/ DENİZLİ
BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02582130342
Adres: ÇAMLARALTI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO:55 / 55D PAMUKKALE/DENİZLİ
FATMA YILDIZ HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 211-19-61
Faks: 02582111962
Adres: ÇAMLARALTI MAHALLESİ HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO:55/P PAMUKKALE DENİZLİ
PROF.DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 2582666774
Adres: Bagbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı No:95 Pamukkale/DENİZLİ
İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(258) 213-4975
Faks: 02582134980
Adres: YUNUS EMRE MAH.6409 SOK.NO.10 PAMUKKALE/DENİZLİ
İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(258) 266-2075
Faks: 02582662074
Adres: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 4016 SOKAK NO:1 PAMUKKALE DENİZLİ
TAVAS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 613-3325, 0(258) 613-4191, 0(258) 613-4673
Faks: 02586130233
Adres: YAKA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:10 TAVAS/DENİZLİ
ÇİVRİL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(258) 713-1961
Faks: 02587131966
Adres: Kızılcasöğüt Mah. Denizli Cad. 44. Sokak No:3 Çivril/ DENİZLİ