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Eğitim

Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu yakın mı? Üniversite tercihleri 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları 31 Ağustos-4Eylül tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihi yapan adaylar eğitim hayatlarını sürdürecekleri illeri, bölümleri ve barınma imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, Pamukkale Üniversitesi KYK yurtları…

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:29:00 -
Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Üniversiteye yerleşecek olan adaylar internette yurtlar hakkında da bilgi araştırmaya başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi’ni tercih edecek olanlar kampüslere yakın yurtlarının mevcut olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar.

Pamukkale Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Pamukkale Üniversitesi yerleşkelerinde KYK yurtları bulunuyor. KYK yurt kontenjanları sebebiyle öğrenciler özel yurtları da tercih edebilir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BARINMA OLANAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli KYK yurtlarının iletişim bilgileri:

BEKİLLİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 791-2580, 0(258) 791-2811

Faks: 02587912580

Adres: YENİ MAH. HOCALI CAD. NO:70 20930-BEKİLLİ/DENİZLİ

BULDAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 431-31-11

Faks: 02584313104

Adres: Yeni Mah.Köfündede Sok. No : 20

HONAZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : -

Faks: 02588112024

Adres: AFŞİNBEY MAH. 220 SOKAK NO 3 HONAZ

HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 212-3230, 0(258) 266-6091

Faks: 02582666090

Adres: ASMALIEVLER MAH. 6627 SK. NO:1 Pamukkale/DENİZLİ

PAMUKKALE YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 212-70-95

Faks: 02582130031

Adres: ÇAMLARALTI MAH.HÜSEYİN YILMAZ CAD. No:55/A - PAMUKKALE/ DENİZLİ

BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02582130342

Adres: ÇAMLARALTI MAH. HÜSEYİN YILMAZ CAD. NO:55 / 55D PAMUKKALE/DENİZLİ

FATMA YILDIZ HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 211-19-61

Faks: 02582111962

Adres: ÇAMLARALTI MAHALLESİ HÜSEYİN YILMAZ CADDESİ NO:55/P PAMUKKALE DENİZLİ

PROF.DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 2582666774

Adres: Bagbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı No:95 Pamukkale/DENİZLİ

İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(258) 213-4975

Faks: 02582134980

Adres: YUNUS EMRE MAH.6409 SOK.NO.10 PAMUKKALE/DENİZLİ

İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(258) 266-2075

Faks: 02582662074

Adres: ZEYTİNKÖY MAHALLESİ 4016 SOKAK NO:1 PAMUKKALE DENİZLİ

TAVAS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 613-3325, 0(258) 613-4191, 0(258) 613-4673

Faks: 02586130233

Adres: YAKA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:10 TAVAS/DENİZLİ

ÇİVRİL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(258) 713-1961

Faks: 02587131966

Adres: Kızılcasöğüt Mah. Denizli Cad. 44. Sokak No:3 Çivril/ DENİZLİ

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