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Pamukkale Kent Konseyinden ilk yardım kursu

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, vatandaşlara yönelik ilk yardım kursu düzenledi.

26 Mart 2019 Salı 13:43
Pamukkale Kent Konseyinden ilk yardım kursu

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, vatandaşlara yönelik ilk yardım kursu düzenledi.


Pamukkale Belediye tarafından 2017 yılının Kasım ayında kurulan Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Engelli Meclisi ile birlikte daha da büyüyerek, ilçenin yararına önemli projelere imza atmaya hızla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda belediye bünyesinde çalışan personele yönelik, Pamukkale Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği Denizli Şubesi işbirliği ile yapılan Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi’nin ardından; Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde tüm vatandaşlara yönelik temel ilk yardım semineri düzenlendi.



İlk yardımı Pamukkale Belediyesi’nde öğreniyorlar


Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen genç, yaşlı, engelli, ev hanımı kısacası tüm vatandaşlara yönelik temel ilk yardım semineri düzenlendi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nden Ahmet Künar tarafından, Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek binada düzenlenen seminerde, temel ilk yardım teknikleri, kaza anında yapılması gereken ilk yardım yöntemleri, heimlich manevrası, ev kazalarında kesik yanma, boğaza cisim kaçmasında ilk müdahale, kalp krizi anında müdahale, yaralıyı kaza yapan araçtan çıkarma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.



“Farkımızı her zaman ortaya koyduk”


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kent yaşamında, kent vizyonunu bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütülen Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen temel ilk yardım seminerlerinin önemli olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediye Kent Konseyi’nin son projelerinden biri olan temel ilk yardım seminerinin işitme engelli vatandaşlarında faydalanabilmesi amacıyla işaret diliyle de anlatıldı. Pamukkale ilçemizin daha yaşanabilir, daha girişken, daha üretken bir ilçe olması amacıyla kurduğumuz Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’mizin yararlı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çalışmamız insana verilen bir değerdir. İhtiyaç olmasa bile biz bazı şeylere hazırlıklı olmalıyız. Gencinden, yaşlısına, engellisinden, ev hanımına kadar tüm vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım seminerimiz gerçekten önemliydi ve yararlı oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:43
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