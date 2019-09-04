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Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursuları” sona erdi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl milyonlarca turistin geldiği beyaz cennet Pamukkale’de yabancı dilin önemine vurgu yaparak, “Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 800 bin turist Pamukkale’ye geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursuları” sona erdi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl milyonlarca turistin geldiği beyaz cennet Pamukkale’de yabancı dilin önemine vurgu yaparak, “Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 800 bin turist Pamukkale’ye geldi. Bu sayının yıl sonuna kadar 2.5 milyonu aşmasını bekliyoruz. Turizm ilçesinde yaşayan gençlerin en azından başlangıç seviyesinde yabancı dil bilmesi önemli” dedi.


Denizli Pamukkale’de yaşayan gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak için projeler hazırlayan Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi Yabancı Dil Kursuları” sona erdi. Almanca ve İngilizce A1 seviyesi kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Pamukkale Belediyesi’nin yaz tatilini verimli geçirmek isteyen ve kendilerini geliştirmek isteyen Pamukkaleli gençlere yönelik açtığı İngilizce-Almanca kursları sona erdi. Pamukkale Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği İngilizce ve Almanca A1 başlangıç seviyesi kurslarına gençlerin ilgisi oldukça yoğundu. Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında 2 ay süren kursa katılan gençlere 120 saat kurs verildi. İngilizce Öğretmeni Hatice Öz ve Almanca Öğretmeni Ayça Gürcan tarafından verilen dersler sonunda 15-25 yaş grubuna yönelik sınavda başarılı olan gençlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



“Pamukkale turizm bölgesi”


Törende gençlerle sohbet eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale’nin yılda milyonlarca turisti ağırlayan bir turizm ilçesi olduğunu belirterek bu nedenle yabancı dilin önemli olduğunu vurguladı. Başkan Örki, “Pamukkale turizm bölgesi. Her yıl ilçemize milyonlarca turist geliyor. Bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 800 bin turist Pamukkale’ye geldi. Bu sayının yıl sonuna kadar 2.5 milyonu aşmasını bekliyoruz. Turizm ilçesinde yaşayan gençlerin en azından başlangıç seviyesinde yabancı dil bilmesi çok önemli. Bunun yanında eğitim ve iş hayatı için yabancı dil olmazsa olmaz durumunda. Biz Pamukkaleli gençleri hayata hazırlanırken avantajlı olsunlar diye bu kursları açtık. İsteğimiz 6 farklı dilde kurs açmaktı. Ancak en çok talep İngilizce ve Almanca için oldu. Bu dönem siz gençlerimize A1 seviyesinde yabancı dil öğretmiş olduk. Bu kurs sayesinde kiminiz eğitim kiminiz de iş hayatı için önemli bir adım atmış oldunuz. İleri seviye için talep olursa bunu da değerlendiririz. Biz Pamukkaleli gençlerimizin geleceğe hazır hale gelmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Başkan Örki, yabancı dil konusunda kendi hayatından tecrübeleri de kursiyerlere aktardı. Başkan Örki, daha sonra kursu başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:38
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