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Pamukkale Belediyesi’nden ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri’ sergisi

Pamukkale Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 19:32
Pamukkale Belediyesi’nden ‘Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri’ sergisi

Pamukkale Belediyesi, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.


Zafer Bayramı’nın coşkusunun yaşandığı günde Pamukkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Yeni Cami önündeki serginin açılış törenine, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Teoman Sancar, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve diğer protokol üyeleri katıldı. Etkinliğe onur konuğu olarak 15 Temmuz Şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu’nun eşi ve 15 Temmuz Gazisi Vahide Şefkatlioğlu, gaziler ve şehit yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Program kuran tilaveti ile başladı. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, 31 Ağustos tarihinde Forum Çamlık AVM’de, 1 Eylül’de ise Kocaçukur’da vatandaşların ziyaretine açık olacak.


Açılışta konuşan Gazi Vahide Şefkatlioğlu, “Bu vatanın, bayrağın değeri çok önemli bizim için. Benibu özel sergiye davet ettiğiniz için Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. İnşallah devamı gelir, emanetleri unutturmayız” dedi. Amacının gençlere milli bilinç kazandırmak olduğunu ifade eden Öğretmen Menderes Kılıçaslan ise “Bugün ülke genelinde 44’ncü sergimiz oldu. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bizim amacımız şehitlerimizi unutturmamak ve gençlerimize, çocuklarımıza milli bilinç kazandırmak. Ben sergiyi gerçekleştiren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, sayın valimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



’Bizim için çok anlamlı bir organizasyon’


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise açılıştaki konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.“Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”nin geçen sene Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Örki, “Bu yılda özel sergiyi biz organize ettik. Yakınını kaybedenler bilir geride kalan eşyaların anlamını. O eşyaları koklarlar ve kaybettiği kişilerin hatıralarını gözlerinde canlandırırlar. Bizler içinde şu anda bu sergimizde en önemli değerlerimiz olacak ifade edebileceğimiz şehitlerimizin, vefat etmiş olan gazilerimizin ve bu memleket için hizmet etmiş olan devlet büyüklerimizin emanetleri var. Biz de onlara baktığımızda istedik ki sadece onların cismani olarak bedenlerini, gülüşlerini hatırlamayalım. Onların üzerimizde dalgalanan bu bayrağın hangi şartlarda anlı şanlı dalgalandığını bize hatırlatmasını isteyelim. Onun peşinde koşturalım istedik. Denizlimizin dört bir tarafından insanlarımız bu sergiyi gezdiklerinde bizim memleketimizin hangi şartlarda kurulduğunu, memleketimizin hangi şartlarda bu günlere getirildiğini, vatanımızın, bayrağımızın, istiklalimizin ve istikbalimizin ehemmiyetini bir kez daha hatırlasın istedik. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında canını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi, vefat etmiş olan gazilerimizi saygıyla, muhabbetle, minnetle, şükranla anıyorum. İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramlarımız bundan sonrada da coşkusu katlanarak, artarak devam etsin’’ diye konuştu.Konuşmaların ardından 15 Temmuz Gazisi Vahide Şefkatlioğlu, Öğretmen Menderes Kılıçaslan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık’a günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi. Ardından dualarla kurdele kesimi gerçekleştirildi ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 19:32
  1. sergi

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