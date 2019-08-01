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Pamukkale Belediyesi temiz bir ilçe için hizmetlerine devam ediyor

Denizli’de “Daha temiz bir Pamukkale için” sloganıyla ilçenin 61 mahallesinde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 240 personeliyle mesai kavramı olmaksızın çalışmalarına devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
Pamukkale Belediyesi temiz bir ilçe için hizmetlerine devam ediyor

Denizli’de “Daha temiz bir Pamukkale için” sloganıyla ilçenin 61 mahallesinde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 240 personeliyle mesai kavramı olmaksızın çalışmalarına devam ediyor.


Uzman personel kadrosu ve dev filosu ile her geçen gün bir üst noktayı hedefleyerek çalışan temizlik ekipleri, Pamukkale’nin daha temiz sokak ve caddelere kavuşması için var gücüyle çalışıyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,daha temiz bir çevre için birçok hizmeti Pamukkale ilçesindeki vatandaşlara sağlıyor. 240 personeli ile faaliyet gösteren profesyonel temizlik kadrosu, sahada bulunan 50 ekibi ile istek ve taleplere de hızlıca cevap veriyor.


Pamukkale’nin temizliği için mesai gözetmeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibinde yer alan dev temizlik kadrosuyla bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğer sizler üzerinize yüklenmiş olduğunuz işi layıkıyla yerine getirmezseniz bu ilçe yaşanmaz bir ilçe haline gelir. Belediye olarak, temizlik bizim vazgeçilmezimiz ve en önemli görevimiz. İşimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.



‘Daha temiz bir Pamukkale için’


Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Pamukkale Belediyesi’nin en önemli birimlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Örki, personele seslenerek “Sizler bayram, seyran, tatil dinlemeksizin 7 gün 24 saat anlayışıyla ilçemizin pırıl pırıl olması için gayret ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin bu gayretinin farkındayız. Sizlerin bu gayretli çalışmaları sayesinde de ilçemiz pırıl pırıl” dedi.


Kurallara uymanın hem ilçe halkımızın güvenliği hem de çalışan personelin güvenliği için önemli olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Bu hizmeti yaparken dikkatli olalım. Ne kadar önemli bir iş içinde olduğumuzun da farkında olalım. Eğer sizler üzerinize yüklenmiş olduğunuz işi layıkıyla yerine getirmezseniz bu ilçe yaşanmaz haline gelir. Temizlik bizim vazgeçilmezimiz. Belediye olarak en önemli görevimiz. Her yerin tertemiz ve pırıl pırıl olmasını sizlerden istirham ediyorum. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum ve işinizi gayet güzel bir şekilde yaptığınızı görüyorum. Sizlerle birlikte tek amacımız Pamukkale’yi daha mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
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