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Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos’a özel sergi gerçekleştirecek

Pamukkale Belediyesi tarafından 30 Ağustos Cuma günü Delikliçınar Yeni Camii önünde saat 11.

27 Ağustos 2019 Salı 11:56
Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos’a özel sergi gerçekleştirecek

Pamukkale Belediyesi tarafından 30 Ağustos Cuma günü Delikliçınar Yeni Camii önünde saat 11.00’de “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”nin açılışı gerçekleştirilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tüm Denizli halkını sergi açılışına davet etti.


Pamukkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine yakışır bir etkinlikle, kahraman şehitlerimizi yâd edecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Cuma günü Delikliçınar Yeni Camii önünde saat 11.00’de açılışını gerçekleştirecekleri “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ne tüm Denizli halkını davet etti. “Serginin manevi değeri büyük” diyen Başkan Avni Örki, 40’a yakın kahraman şehidin özel eşyasının sergileneceği serginin, ilk gün Delikliçınar Camii önünde, 31 Ağustos Cumartesi günü Forum Çamlık Alışveriş Merkezi’nde, 1 Eylül Pazar günü de Pamukkale’nin doğal güzelliği eşliğinde Kocaçukur’da olacağını belirtti.



“Sergiye şehit yakınlarımız da katılacak”


Milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirecek bir sergi hazırladıklarını kaydeden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açacağımız sergimizin, gençlerimize ve çocuklarımıza milli ruh aşılamak amacıyla önemli olduğunu düşünüyoruz. Kahraman şehitlerimizin, devlet büyüklerimizin kişisel eşyalarının sergilendiği sergimize, şehit yakınlarımız da katılacak. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal’dan, Denizlimizin değerli valilerinden rahmetli Recep Yazıcıoğlu’na, şehit öğretmenlerimizden Şenay Aybüke Yalçın’dan, şehit polislerimizden Fethi Sekin’e kadar kahraman şehit ve devlet büyüklerimizin özel eşyalarının yer alacağı sergimizin anlamı büyük. 30 Ağustos Zaferi’nin ruhuna yakışan bu anlamlı özel sergimiz 3 gün boyunca ilçemizin farklı yerlerinde halkımıza açık olacak. Sergimize tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:56
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