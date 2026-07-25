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Kadın - Aile Pamuk kek (Bayatlamayan): İştahı kabartıyor! Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tarif bakın neymiş
Kadın - Aile

Pamuk kek (Bayatlamayan): İştahı kabartıyor! Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tarif bakın neymiş

Yeniakit Publisher
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Pamuk kek (Bayatlamayan): İştahı kabartıyor! Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tarif bakın neymiş

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan pamuk kek tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Bu kek iştahı kabartıyor. Klasik kek istemeyenler bu tarife bakalım... İştahını kabartan bu kek herkesin yaptığı bir tarif...

Yumurta, kek yapımında hamurun kabarmasını ve dokusunu sağlayan en önemli malzemedir. Yumurtaların ve diğer malzemelerin oda sıcaklığında olması, şekerle köpük köpük olana kadar iyi çırpılması ve un eklendikten sonra sönmemesi için nazikçe karıştırılması kekin iştah kabartan bir görünüme ve yumuşaklığa sahip olmasını sağlar.

Yumurta ile iştah kabartan, sünger gibi kabaran nefis bir kek yapmak için malzemeler...

 

Pamuk Kek Tarifim (Bayatlamayan) İçin Malzemeler:

  • 4 adet yumurta.
  • 1, 5 su bardağı şeker.
  • 1 su bardağı ılık su.
  • 1 su bardağı sıvı yağ.
  • 2, 5 su bardağı un.
  • Yarım su bardağı buğday nişastası.
  • 1 paket kabartma tozu.
  • 1 çay kaşığı silme karbonat.
  • 1 paket vanilya.
  • 1/2 (yarım) kakaolu kısım İçin;
  • 3 yemek kaşığı kakao.
  • 3 yemek kaşığı su.
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Sizlerle paylaştığımız bu tarif özellikle iştah kabartıyor. Çok sevilen, uzun süre tazeliğini koruyor kolay kolay bayatlamıyor ve puf puf oluyor. Bu şekilde hiç denediniz mi?

 

Mis gibi kabaran, yumuşacık ve içi sünger gibi bir kek yapmak hem kokusuyla hem de görüntüsüyle hemen herkesin iştahını kabartır. Tam kıvamında ve mükemmel kabaran bir kek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

Püf noktaları...

İştah kabartan, sünger gibi ve puf puf kabaran bir kek yapmak için malzemelerin oda sıcaklığında olması, yumurta ile şekerin beyazlaşana kadar iyi çırpılması, unun elenerek eklenmesi ve fırın kapağının ilk 20 dakika kesinlikle açılmaması gerekir

 

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