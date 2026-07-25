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Gündem Yeni Parti'ye şaibe gölgesi! Kurucular arasında iddianamelerde adı geçen isimler var
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Yeni Parti'ye şaibe gölgesi! Kurucular arasında iddianamelerde adı geçen isimler var

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Yeni Parti'ye şaibe gölgesi! Kurucular arasında iddianamelerde adı geçen isimler var

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin açıkladığı kurucular listesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kurucular arasında yer alan bazı isimlerin daha önce çeşitli soruşturma ve iddianamelerde adlarının geçmesi yeniden gündeme geldi.

Yeni Parti'nin kurucuları arasında Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimler de yer aldı.

Söz konusu isimlerin bir bölümünün, daha önce kamuoyuna yansıyan çeşitli soruşturma dosyaları ve iddianamelerde adlarının geçtiği biliniyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu dosyalar, Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında çeşitli iddialara yer verilirken, Turan Taşkın Özer'in ismi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturmalarda gündeme gelmişti. Veli Ağbaba ise geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan farklı siyasi tartışmalar ve iddialarla anılan isimler arasında yer aldı.

Bu kişi ve dosyalara ilişkin yargı süreçleri devam ederken, söz konusu iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

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