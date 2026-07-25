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Spor Yüzde 88 pas ortalaması ile oynadı: Genç orta sahaya ilk maçında ‘geçer’ not
Spor

Yüzde 88 pas ortalaması ile oynadı: Genç orta sahaya ilk maçında ‘geçer’ not

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Yüzde 88 pas ortalaması ile oynadı: Genç orta sahaya ilk maçında ‘geçer’ not

Galatasaray’ın yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı İtalyan takımı Monza’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Lesley Ugochukwu, teknik direktör Okan Buruk’un beğenisini kazandı. Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda merkez orta sahada defansif ağırlıklı bir performans sergileyen genç yetenek, ikinci maçında geçer not aldı.

Galatasaray’ın yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı İtalyan takımı Monza’ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmasda 62 dakika sahada kalan Lesley Ugochukwu, teknik direktör Okan Buruk’tan tam not aldı. Okan Buruk’un talimatları doğrultusunda merkez orta sahada defansif ağırlıklı bir performans sergileyen genç yetenek, ilk maçında geçer not aldı.

BURUK: PERFORMANSINDAN MEMNUNUM

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fransız orta sahayı değerlendiren Okan Buruk, "Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı bilmiyorum, belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı, driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

PAS İSABET YÜZDESİ YÜKSEK

Sahada kaldığı süre boyunca 46 kez topla buluşan Ugochukwu, pas trafiğinde oldukça güvenli bir görüntü çizdi. Kullanıdığı 34 pasın 30’unda isabet bularak %88’lik bir yüzde yakalayan oyuncu, kendi yarı sahasında 16/18 (%89), rakip yarı sahada ise 14/16 (%88) pas isabeti sağladı.

HÜCUMDA ETKİSİZ, DEFANSTA SAĞLAM

Hücumdaki etkisizliğine karşın savunma disiplininden kopmayan Ugochukwu, 5 savunma katkısı ve 6 top geri kazanımı ile dikkat çekti. 2 pas arası yapıp 2 şut engelleyen oyuncu, girdiği 5 zeminde ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Rakip hücumculardan hiç çalım yemeyen ve 1 başarılı top çalmayla oynayan genç yetenek, 2 kez faulle durdurulurken kendisi yalnızca 1 faul yaptı.

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