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Kıbrıs gazisine son görev

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kıbrıs gazisine son görev

Hakk'a yürüyen 75 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mevlüt Göşker, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

#1
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Erzurum Pasinler ilçesi nüfusuna kayıtlı, 75 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekâtı gazisi Mevlüt Göşker'en Pasinler İbrahim Hakkı Camii'nde düzenlenen cenaze namazı ve ardından gerçekleştirilen resmî törenle ebediyete uğurlandı.

#2
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin de katıldığı programda, kılınan cenaze namazının ardından merhum gazi, dualarla Pasinler Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

#3
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna verdiği fedakârlıklarla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Kıbrıs Barış Harekâtı Gazimiz Mevlüt Göşker'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.

#4
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Çok sayıda vatandaş da resmi törene katıldı.

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